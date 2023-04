Terni, scontro tra auto e moto nel maceratese: Vinicio Aristei muore a quarant'anni

TERNI - Una gita in moto nell’entroterra maceratese insieme a due amici, un’altra giornata da trascorrere all’insegna della passione per le due ruote e poi l’incidente che a Vinicio non ha lasciato scampo.

Il terribile schianto costato la vita a Vinicio Aristei, 40 anni, originario di Foligno ma residente con la famiglia a Terni, si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a Valfornace, lungo la strada provinciale 99, tra Sant’Ilario e Fiordimonte, in provincia di Macerata.

Vinicio era in sella alla sua Bmw quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Camerino, guidati dal comandante Angelo Faraca, la moto si è scontrata con una Land Rover Defender condotta da un uomo del posto che viaggiava in senso opposto.

Quando si è verificato il tragico impatto, intorno alle 15 e 30, il quarantenne era l’ultimo della fila. I suoi due amici che lo precedevano con le moto si sono resi conto della tragedia solo quando sono tornati indietro perché non lo vedevano più. Immediati per quanto vani i soccorsi.

Sul posto in pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Una corsa contro il tempo e una tragica realtà di fronte alla quale tutti si sono dovuti arrendere.

Le condizioni di Vinicio erano apparse gravissime ai primi soccorritori, tanto che gli operatori del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, hanno deciso di chiedere l’intervento dell’eliambulanza per tentare di salvargli la vita. L’elicottero però, mentre era in volo per raggiungere il luogo dell’incidente, è stato costretto a rientrare alla base perché per il quarantenne purtroppo, che nell’incidente aveva riportato lesioni gravissime, non c’era più nulla da fare.

La strada provinciale 99 è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire i soccorsi del motociclista e poi i rilievi dei militari, impegnati a lungo negli accertamenti volti a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, che si sarebbe verificato subito dopo una curva.

La salma del quarantenne, dopo il nulla osta del magistrato di turno, è stata trasferita in obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria, che nelle prossime ore deciderà se sarà necessario disporre l’autopsia.

La notizia della morte di Vinicio Aristei, che lavorava in un’azienda di Massa Martana, ha destato profondo cordoglio in città, dove il quarantenne folignate si era trasferito dopo il matrimonio con Letizia, sena più lacrime. Vinicio lascia una figlia di 11 anni.

Appassionato di motori, che conosceva molto bene, sempre prudente e mai spavaldo quando affrontava la strada, viene ricordato da tutti come un ragazzo d’oro, che viveva per la sua famiglia e non si risparmiava quando qualcuno aveva bisogno d’aiuto.

Profondo dolore anche a Foligno, dove vivono i genitori e la sorella. Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente costato la vita al motociclista folignate, il secondo in poche ore sulle strade maceratesi.