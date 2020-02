Ultimo aggiornamento: 18:40

TERNI Il pappagallo della foto si chiama Cico ed è stato smarrito a Terni. Lo si cerca ormai da giorni, dato che è scomparso nella giornata di sabato 15 febbraio 2020; ad oggi, ancora nessuna notizia del pappagallo dalle piume d’argento e dalla particolare coda rossa. I proprietari, cercando di diffondere la voce e per chiedere aiuto nelle ricerche, si sono messi in contatto con Earth Umbria, un’associazione che tutela giuridicamente la natura e i diritti degli animali. Earth Umbria chiede l’attenzione di tutti per ritrovare il pappagallo, e fornisce le dritte su come comportarsi in caso di avvistamento: non bisogna avvicinarsi per cercare di prenderlo, ma è meglio chiamare immediatamente il proprietario, Massimo, al suo cellulare (3920502574). Il proprietario ha anche affermato di essere disposto a dare una ricompensa a chiunque riesca a trovare il pappagallo. Earth Umbria coglie l’occasione per ricordare che detenere pappagalli cenerini (come quello in questione) senza documenti è illegale.