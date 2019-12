TERNI è stata aggredita mentre stava camminando lungo via delle Portelle giovedì sera, alle 21.30. Un uomo, travisato con un cappuccio, ha afferrato e strappato la borsa che aveva in mano. La donna è caduta rovinosamente a terra procurandosi ferite al volto. Mentre il malvivente si è dato alla fuga con la borsa che conteneva 50 euro oltre ai documenti personali dell’anziana. Sul posto sono giunti gli agenti della squadra volante che hanno soccorso la donna, poi portata all'ospedale Sanat Maria per accertamenti. Sono in corso le indagini per identificare lo scippatore. © RIPRODUZIONE RISERVATA