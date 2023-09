Domenica 3 Settembre 2023, 10:00

Il covid rialza la testa e con l’arrivo della stagione influenzale potrebbe costituire un mix pericoloso. La nuova variante del virus ribattezzata “Evis” e fa parte della famiglia “Omicron”. Le prime avvisaglie del suo arrivo si sono avute al pronto soccorso dell’ospedale di Terni dove i medici continuano a “scoprire” persone positive dopo il test del tampone rapido. La sorpresa è che gli stessi utenti non sapevano della positività. Niente, però, a che vedere con l’emergenza virus degli anni scorsi e, almeno per ora, gli allarmismi sono ingiustificati, anche se al “Santa Maria” si stanno attrezzando per la prossima stagione sulla base dell’esperienza del passato. Il campanello d’allarme, però, c’è ed è dato dalla presenza di 7 ricoverati alla clinica di malattie infettive. Quattro di questi pazienti sono colpiti da polmonite dovuta al covid e sottoposti ad ossigenazione tramite maschera, tre, invece, ricoverati per altre patologie e stato scoperto loro anche il virus ma non sono sottoposti a nessun ausilio e non destano preoccupazione. Il pronto soccorso, come detto, si trova a dover lavorare con un doppio impegno: da una parte seguire i malati di ogni tipo oltre che i codici rossi, dall’altra far fronte anche ai pazienti che arrivano già contagiati. «Proprio così- affermano dalla direzione sanitaria del “Santa Maria” – non abbiamo, per fortuna, ancora problemi seri per quando riguarda la gestione dei malati covid. La situazione è sotto controllo, la maggioranza delle persone ricoverate lo sono per altre patologie e soltanto in occasione di alcuni sintomi specifici viene eseguito il tampone». Il campanello d’allarme dell’ospedale non è campato in aria. Si deduce anche dall’aumento considerevole dei tamponi rapidi richiesti nelle farmacie. «In questi giorni- conferma Marina Lana (Farmacia Nuova)- in tanti sono arrivati chiedendo di fare il tampone. Buona parte delle persone sono risultate positive». Ma c’è pure chi, malgrado la tosse stizzosa, il raffreddore e l’olfatto alterato, sintomi che potrebbero essere riconducibili al virus, sottovalutano il problema e questo può generare una catena di contagi a loro insaputa. Anche l’ospedale di Terni ha recepito l’ordinanza del ministero della Salute che dispone “l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura. Nei reparti delle strutture sanitarie e nelle sale di attesa, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle direzioni sanitarie.