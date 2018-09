SAN GEMINI (Tr) Preoccupazione per il futuro e per i possibili contenuti del piano industriale, vendite bloccate e totale assenza di una proposta per il rilancio aziendale dei marchi storici Lo sciopero di un'ora a turno è alle spalle ma le preoccupazioni restano.



«Vogliamo un piano di rilancio per i marchi storici della Sangemini, risposte certe per i lavoratori e strategie di vendita mirate – afferma Simone Dezi della Fai Cisl Umbria – . Servono investimenti – prosegue – mirati a diversificare le produzioni, come linea vetro e beverage, al fine di mantenere i livelli occupazionali e il salario dei lavoratori».



«La proprietà – dice Paolo Sciaboletta della Flai Cgil Umbria – è latitante da mesi, rifiuta ogni confronto con le rappresentanze dei lavoratori e ha totalmente disatteso gli impegni presi al momento dell’acquisto dell’azienda. Finora si sono limitati a far girare la voce all’interno dello stabilimento di una cassa integrazione che riguarderebbe circa un terzo dei dipendenti. Nulla di più. Un simile comportamento è inaccettabile».



Per Daniele Marcaccioli, segretario regionale Uila Uil, «Occorre ripartire dagli impegni rimasti sulla carta nell’accordo del 2014, dove la proprietà si era impegnata nel rilancio dello stabilimento sia in termini di milioni di bottiglie vendute che di salvaguardia occupazionale, anche attuando una politica di vendita di acqua a km 0, tanto sbandierata dall’azienda e mai realizzata. In un territorio questo – aggiunge – dove la crisi non è mai passata, come tutti i dati testimoniano impietosamente, non possiamo permetterci la perdita di altri posti di lavoro».



Prossimamente, l’assemblea dei lavoratori, prevista per lunedì 17, deciderà quali saranno le prossime iniziative di lotta da mettere in campo.



Il 19 settembre, le rappresentanze sindacali sono attese in Confindustria per la presentazione del piano industriale di sviluppo. Il 24 è previsto un incontro presso il tavolo dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Fabio Paparelli.



«Ringraziamo tutte le istituzioni intervenute – si legge in una nota sindacale congiunta – e le chiamiamo ad assumersi fino in fondo le proprie responsabilità, vigilando sull’intero percorso della vertenza che prenderà il via dalla prossima settimana. Ricordiamo – concludono i sindacati – che le concessioni sull’emungimento dei pozzi e sulla stessa acqua sono regionali. Si tratta di un bene pubblico, nessuna proprietà può pensare di fare ciò che vuole e ognuno deve fare la sua parte».

Domenica 16 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:21



© RIPRODUZIONE RISERVATA