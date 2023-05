Terni, San Valentino messaggero di pace a Bruxelles

Il San Valentino teatrale di Stefano de Majo sarà rappresentato, mercoledì prossimo 10 maggio, a Bruxelles alle Regions d'Europe presso la sede regionale Abruzzo Avenue Louise 210.

L’Umbria terra di Santi ricorda Stefano De Majo. «Il verde cuore d'Italia, è da sempre, oltre che luogo di bellezza naturale e paesaggistica, anche una terra di profondo misticismo, d'amore e di pace. Non vi è altro luogo al mondo che possa vantare, in rapporto all'estensione del territorio e al numero degli abitanti, un così gran numero di celebri santi, donne e uomini dediti all'amore e alla pace, cui un territorio abbia dato i natali. Solo per citare le donne infatti, furono umbre Santa Chiara d'Assisi, sua sorella Sant'Agnese, così come anche Santa Rita da Cascia.Ma se guardiamo agli uomini divenuti poi santi, ci accorgiamo che sono umbri sia il patrono d'Italia, San Francesco d'Assisi che quello d'Europa, a San Benedetto da Norcia. Ma a ben guardare è umbro anche quel San Valentino da Terni, considerato a livello mondiale il protettore degli innamorati anche nei paesi di diversa cultura e religione», dice l’attore ternano.

La piéce teatrale su San Valentino, di Stefano de Majo gioca proprio sulla trasversalità del "santo innamorato" tracciandone un ritratto tra sacro e profano, tra storia reale e mera leggenda. Dopo l'appuntamento di Bruxelles in programma quello un altro alla Biennale di Venezia il prossimo 27 maggio per chiudere poi l'8 luglio a Spoleto in occasione del Menotti Art Festival.

Nel lavoro di De Majo si alternano spunti storici attinenti alla figura del martire ternano realmente esistito, tratti dal saggio pubblicato da Giuseppe Cassio e Edoardo D'Angelo con la collaborazione di Paolo Cicchini, ad altri spunti del tutto leggendari, ripresi da autori come Chaucer, Shakespeare e persino Edgar Allan Poe, i quali furono i primi a parlare in letteratura di San Valentino.