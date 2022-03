Terni, San Valentino Arte 2022: il concorso premia i migliori

TERNI - Cala il sipario sulla nona edizione del concorso internazionale d’arte contemporanea San Valentino Arte organizzato da Madè Eventi e dedicato a Marco Collazzoni, artista e musicista ternano prematuramente scomparso. Con l’omaggio a Piet Mondrian per i 150 anni dalla sua nascita. Che per tutta la durata dei festeggiamenti per il Santo Patrono ha riempito di pubblico le sale della collezione permanente del Museo Diocesano e Capitolare di Terni. Già ricche di suo. Perché contengono capolavori importanti come le pale d’altare raffiguranti “la Madonna e Santi” di Marten Stellaert, “l’Annunciazione” di Agostino Masucci, “la Madonna orante” di Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato e “la Circoncisione di Gesù” di Livio Agresti.

I cinquantasette lavori in concorso, selezionati da Franco Profili, erano esposti lì. All’interno del Museo Diocesano. Creando una sorta di cortocircuito tra l’arte sacra e l’arte moderna presente in tutte le sue forme. Con sculture, fotografie, olii su tela, acrilici, grafiche, tecniche miste, bozzetti, installazioni multimediali, realizzate da artisti provenienti da Italia, Germania, Bulgaria, Russia e Polonia. La “medaglia d’oro” è andata, ex aequo, a Massimo Pelagagge per la fotografia manipolata in sviluppo dal titolo “Albero” e a Malgorzata Chomicz per l’ opera grafica “Minffulness”. L’argento, sempre ex aequo, a Laura Priami (Non è una piuma), Chiara Sposini (Appartenenze) e Laura Tambone (L’amore silenzioso – olio su tela con inclusione di pietre). Il bronzo invece a Dalida Borri e a Guido Angeletti.

Poi ancora i premi speciali. Il premio della giuria popolare ad Antonella Colangeli, “Visione contemporanea” a Matteo Aiani, “Analogie contemporanee” a Giorgio Lambertucci, “Under 35” a Graziella Crudelini. Infine, il premio Marco Collazioni è stato assegnato a Lo Zoo di Simona per l’acrilico resinato raffigurante San Valentino, che era stato collocato nella prima sala espositiva del Museo Diocesano.

San Valentino Arte 2022 scopre dunque nuovi artisti, legandoli per sempre alla città dell’amore: i vincitori avranno uno spazio espositivo dedicato, nell’ambito della prossima edizione del concorso. La decima. Per la quale gli organizzatori stanno già lavorando. «Conterrà molte novità» – annunciano Franco Profili e Maela Piersanti.

Ma torniamo alla nona. Che si è appena conclusa. Impreziosita dalla triplice personale delle vincitrici dell’ottava: Valentina Angeli, Giulietta Bolli e Francesca Graziano. Accanto a loro i lavori degli studenti dei licei artistici di Terni e di Orvieto.

APPROFONDIMENTI EVENTI VALENTINIANI Terni, il festival invernale di Anais Lee fa il tutto esaurito a... MUSICA Terni, Visioninmusica torna con dieci concerti dal vivo e soffia...