Terni, a San Giovanni l'incubo del metadone killer: L'autopsia chiarirà le cause della morte del padre di sei figli

TERNI - Indagini serrate sulla morte di Mehdi Tabei, 44 anni, tunisino, stroncato da un malore nell’appartamento di un suo amico.

I primi accertamenti ricondurrebbero il decesso all’assunzione di alcol e metadone, un mix che all’uomo, ormai ternano d’adozione, non ha lasciato scampo.

Sulla tragedia che si è consumata in una casa di via Liutprando, nel cuore del quartiere San Giovanni, stanno indagando gli uomini della squadra mobile, coordinati dal pm, Giorgio Panucci.

Nell’appartamento gli investigatori della questura sono andati a caccia di elementi utili alle indagini, a partire dai flaconcini di metadone che probabilmente erano a disposizione di persone in cura per disintossicarsi.

La certezza è che a San Giovanni torna lo spettro del metadone killer assunto con altre sostanze.

Come era successo a luglio 2020 con la morte di Flavio e Gianluca, 16 e 15 anni. Andati via per colpa di una piccola dose di metadone ceduta da un tossicodipendente che l’aveva in casa per curarsi e che, unita all’alcol, li fece scivolare dal sonno alla morte. Quella sera lo scambio tra metadone e 15 euro avvenne al campetto di San Giovanni.

A giugno di un anno fa, sul pianerottolo di un appartamento di via Varese, fu trovato il corpo senza vita di Hamza, 20 anni, marocchino, stroncato da un mix di droga e farmaci. Nella casa dove il ventenne si sentì male l’antidroga recuperò diversi flaconi di metadone vuoti e altri ancora da aprire.

Poco prima della mezzanotte di lunedì la morte di Mehdi, padre di sei figli, operaio. Un decesso che, stando ai primi rilievi, sarebbe stato sia stato causato dall’assunzione di un mix di alcol e metadone, la sostanza che i tossicodipendenti utilizzano per disintossicarsi. Ieri il pm Panucci, ha disposto l’autopsia e l’esame tossicologico, che saranno eseguiti nel primo pomeriggio, a Perugia, dal medico legale Daniele Pallini.