Giovedì 28 Settembre 2023, 00:10

TERNI - Otto anni di carcere per Samuel Obagbolo, 27 anni, nigeriano, unico imputato per l’omicidio di Borgo Bovio.

Per il gup, Barbara Di Giovannantonio, è lui ad aver ucciso Ridha Jamaaoui, 39 anni, tunisino, finito a calci e pugni al culmine di una lite andata in scena in via Romagna la sera del 27 novembre.

Il 27enne, condannato col rito abbreviato per omicidio preterintenzionale, assistito dall’avvocato Francesco Montalbano Caracci, era presente in aula e dopo la sentenza è stato riaccompagnato nel carcere di Capanne.

Per lui anche la condanna al pagamento di provvisionali alle parti civili: 30mila euro alla figlia minore della vittima, assistita dall’avvocato Paolo Cipiccia, e 10mila euro ciascuno per la sorella, il cognato ed i nipoti di Ridha rappresentati dall’avvocato Maurizio Filiacci.

In aula ha retto la ricostruzione del pm, Barbara Mazzullo, che per Obagbolo ha chiesto la condanna a sette anni e sei mesi di carcere.

Il giudice però, ritenendo le aggravanti equivalenti alle attenuanti, è partito da una pena base più alta nel condannare Obagbolo a otto anni di carcere.

In aula la ricostruzione dei momenti che hanno preceduto la morte di Ridha. A partire dalla lite tra un italiano, che con l’auto aveva urtato la bici di un nigeriano e quest’ultimo, che gli aveva chiesto 150 euro per chiudere la questione.

I due se le danno di santa ragione quando sulla scena arrivano, per l’accusa, Ridha, in soccorso dell’unico italiano che conosce perché è un suo vicino di casa, e Samuel, amico del nigeriano con la bici.

Per la procura quella sera non ci fu una rissa ma due “combattimenti” separati. Il secondo quello costato la vita a Ridha Jamaaoui, ucciso a mani nude. «Con almeno sei colpi in testa e in faccia che - si legge nella perizia del medico legale Luca Tomassini - hanno reso irriconoscibile il suo volto».

Quei colpi, per l’accusa della procura sposata dal gup nella sentenza, li avrebbe dati solo Samuel Obagbolo, che dal momento dell’arresto in poi ha continuato a negare di aver ucciso il tunisino.

«Aspettiamo le motivazioni della sentenza» si limita a dire Francesco Montalbano Caracci lasciando il tribunale. L’appello appare scontato.

In aula anche i familiari della vittima, che si sono costituiti parte civile.«Sono soddisfatto che sia stato raggiunto un verdetto di colpevolezza per rendere giustizia al povero Ridha» dice il legale di parte civile, Maurizio Filiacci.

In questi dieci mesi gli investigatori dell’arma hanno lavorato senza sosta per ricostruire i contorni dell’omicidio di Ridha Jamaooui.

I tasselli da rimettere ognuno al proprio posto, come sottolineato dal procuratore, Alberto Liguori, nel momento in cui dette notizia dell’arresto del giovane nigeriano, erano molti: «Dobbiamo andare avanti perché alcuni aspetti non sono chiari. Vogliamo capire meglio il movente, accertare se sia legato solo alla lite stradale o ci sia altro. Dall’arrestato ci aspettiamo chiarezza sui fatti, per capire se si sia preso le colpe di qualcun altro».

In questi mesi decine di testimoni sono sfilati nella caserma di via Radice. Nessuno di loro sarebbe stato in grado di raccontare il momento finale, quello della morte di Ridha. Un’indagine che ora si chiude con la condanna dell’unico imputato per il delitto di Borgo Bovio.