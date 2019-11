Lui smentisce, ma fonti Lega confermano. Marco Cozza. Questo il nome del consigliere del M5s che dovrebbe passare in Lega. L'annuncio di un passaggio dalla Lega al M5s è stato annunciato ieri sera dal segretario Matteo Salvini, in occasione di una trasmissione televisiva. "Domani sarò a Terni. Presenteremo l'ingresso di un consigliere del M5s in Lega", ha detto l'ex ministro dell'Interno. La caccia al nome è scattata subito. Il primo nome fatto circolare è stato quello dell'ex consigliera regionale Mariagrazia Carbonari, che di recente ha rotto con il M5s, in polemica per la scelta di andare alle elezioni regionali con il Pd. «Sono nel mio ufficio a Foligno, non sarò a Terni questa mattina», dice Carbonari, smentendo così le voci fatte circolare su di lei. L'altro nome è quello di Patrizia Braghiroli, consigliera comunale che di recente ha lasciato il M5s per passare al Gruppo Misto. «E' da ieri notte che mi tempestano di messaggi, smentisco un mio passaggio in Lega». Stesso commento per il consigliere Cozza: «Personalmente non so nulla di questa storia. Io non passo alla Lega». Il rebus sarà sciolto oggi alle 14.30 quando il segretario Salvini terrà una conferenza stampa a Terni.

