© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Seconda edizione per l'iniziativa di valorizzazione urbana in programma a Terni sabato 13 ottobre: lo storico quartiere operaio di Sant'Agnese trova nuova vita grazie alle esibizioni di 70 musicisti che suoneranno dai balconi e dalle finestre delle sue case, messi a disposizione dai suoi abitanti.Come riannodare i fili dei rapporti di 'buon vicinato' e ritrovare il senso di comunità di un quartiere? A suon di musica, merende, laboratori formativi per grandi e bambini, prodotti artigianali locali ed installazioni artistiche.È l'idea che sta al centro del Concerto dai balconi, iniziativa in programma sabato 13 ottobre in uno dei quartieri storici della Terni operaia: Sant'Agnese.Per l'occasione, le vie e le piazze del piccolo borgo a pochi passi dal centro cittadino, nato ai fini dell'Ottocento per accogliere i lavoratori della vicina acciaieria e ora emblema del melting pot degli anni Duemila, saranno il teatro delle esibizioni di oltre 22 gruppi musicali, per un totale di oltre 70 musicisti attivi, che suoneranno direttamente dalle finestre e dai balconi messi a disposizione dai suoi abitanti.