Terni Rugby, il raggruppamento a Magione per i piccoli Draghi di Under 11 e Under 13

Raggruppamento a Magione per il minirugby delle formazioni Under 11 e Under 13 del Terni Rugby con i piccoli Draghi rossoverdi che hanno giocato insieme ai pari età di Foligno, Gubbio e Perugia Junior. I due piccoli Draghi dell'Under 11 hanno condiviso il campo con gli under 11 di Foligno (5 atleti presenti) e Gubbio (4 atleti presenti) in partite giocate su tempo unico da 12 minuti.



Il resoconto dell'accompagnatore Nicola Notarianni: «Nella prima partita contro la Ternana sono stati dei guizzi nati da iniziative individuali a risolvere la partita in favore della squadra assemblata dalle tre società. I nostri atleti si sono distinti nel corso del match per tenacia e caparbietà, rimanendo spesso nel vivo del gioco e non risparmiandosi sia in fase offensiva che difensiva. Da sottolineare il lavoro nei raggruppamenti a terra, fase in cui i nostri ragazzi hanno mostrato attitudine e ordine nelle pulizie e in alcuni casi casi anche tentativi di controruck. La seconda partita è stata in discesa anche grazie ad una occupazione intelligente degli spazi, sia al largo che dietro in occasione dei numerosi calci di spostamento che effettuava il Rugby Perugia Junior. In questi casi almeno due, uno dei nostri e uno del Foligno sempre in copertura, cosa che ha spento ogni velleità offensiva dei biancorossi. Ottimo in questa partita l'uno contro uno e la contesa dei palloni nei raggruppamenti in piedi, anche contro avversari decisamente più strutturati dal punto di vista fisico. Nella terza partita contro Città di Castello invece qualche sbavatura nei placcaggi, più che altro dovuta ad una disomogenea salita della linea difensiva e ad una calo fisiologico dal punto di vista atletico, ha lasciato il punteggio in bilico fino alla fine nonostante fossimo ad un certo punto in vantaggio per 3 mete a 1. I nostri ragazzi a questo punto avevano speso molto ma non si sono risparmiati. Bilancio della giornata più che positivo con i nostri pienamente integrati nel gruppo squadra nonostante il patchwork purtroppo rituale di abbinamenti con altre squadre (Foligno e Gubbio), a cui comunque va un doveroso e sincero ringraziamento per la fiducia e la disponibilità dimostrate nei confronti dei nostri piccoli rugbisti».





I 4 piccoli Draghi dell'Under 13 invece hanno giocato tre partite insieme al Perugia Junior contro Città di Castello/Lions Valdichiana (vinta), con la Ternana Rugby/Corciano (persa per una meta) e contro Foligno/Gubbio (vinta). Il resoconto del tecnico David Gentili: «I nostri ragazzi si sono comportati benissimo posizionati due nei ruoli di ala e due in seconda linea. Bei movimenti nello spazio, e grandi placcaggi che sono serviti alle varie mete messe a segno. Decimata la nostra Under 13 per influenza, ringrazio i nostri ragazzi presenti Paolo, Federico, Pietro e Filippo per l’impegno messo in mostra con i compagni di giornata. Un ringraziamento anche al Rugby Perugia Junior per come si sono comportati con noi oggi, un approccio molto coesivo da parte dei ragazzi e gruppo tecnico».