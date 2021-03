Terni, Rubano una tv e uno scooter: presi dalla polizia

TERNI - Quel grosso televisore che nel cuore della notte trasportavano con lo scooter non è passato inosservato ai poliziotti della Volante.

Alla vista dell’auto della polizia, i due hanno tentato la fuga, ma sono stati inseguiti e fermati: oltre al televisore, sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso, torce elettriche, cappellini e calze di colore nero.

I due 20enni, uno rumena, pregiudicato e domiciliato a Terni, l’altro ternano, incensurato, hanno ammesso di aver appena commesso un furto. Avevano forzato la porta di un negozio per portar via il televisore, suppellettili e lo scooter con cui tentavano la fuga.

Gli agenti hanno individuato il proprietario, al quale hanno restituito la refurtiva ed il ciclomotore.

I due ventenni sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Per entrambi anche la sanzione amministrativa per aver violato il divieto di spostamento tra le ore 22 e le 5 imposto dal decreto anticovid.

La polizia ha denunciato per furto anche un ternano che aveva rubato generi alimentari per un valore di cento euro in un supermercato e li aveva nascosti sotto al giubbotto.

L’uomo si era accorto di essere seguito dagli addetti alla vigilanza e, arrivato alle casse, aveva pagato solo pochissimi articoli per poi tentare di guadagnare l’uscita, ma era stato fermato dalla Volante che lo aspettava all'esterno. La merce è stata restituita al direttore del negozio e l’uomo denunciato per furto.

