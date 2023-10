Terni, ruba 300 euro di vestiti al Cospea Village ma viene ripresa dalle telecamere: denunciata 28enne

TERNI - Ha portato via articoli d'abbigliamento per un valore di 300 euro.

L'ha fatto all'interno di un negozio del centro commerciale "Cospea Village" ma le sue gesta sono state riprese dalle telecamere che sorvegliano il locale.

La donna, 28 anni, ternana, incensurata, è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Collescipoli per furto aggravato.

Le immediate indagini avviate dai carabinieri dopo la denuncia del responsabile del punto vendita hanno consentito l’individuazione della responsabile del furto. Che non è riuscita a farla franca grazie alle telecamere, che si confermano strumento prezioso per il buon esito delle indagini.