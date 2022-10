Terni. Rsu ospedale, eletta la nuova nuovo presidente: è una operatrice socio sanitaria

Dopo sei mesi di stallo, i, rebus per il rinnovo delle cariche per i sindacti della funzione pubblica ospedaliera è stato sciolto. Presidente e vice presidente sono stati scelti, e l'impasse che durava da mesi è stato superato con un accordo trovato tra le varie rappresentanze sindacali. Ora c'è finalmente una nuova squadra che può lavorare, nomi venuti fuori dalle elezioni di aprile. Dentro ci sono, infermieri, operatori socio sanitari e amministrativi, uno mix di professionalità che dovranno affrontare tanti problemi interni ed anche confrontarsi con il direttore generale del “Santa Maria” Andrea Casciari, in un situazione particolarmente delicata per il futuro dell’Azienda. Presidente della Rsu è stata eletta ( nella foto) Federica Sebastiani, mentre la sua vice è Orietta Corradini. Ma vediamo in dettaglio tutti gli eletti che rimarranno in carica fino al 2025: Armando Capobianco, Iole Cattinrosso, Cristina Chieruzzi, Nando Fragiello, Salvatore Fantino, Alessia Paniconi, Enrico Vichi, Maria Sabini Dominici, Matteo Franceschini, Marco Zelli, Anisoara Feraru, Lorenzo Galeazzi, Cristina Patriacchi, Simona Ronconi, Mauro Ruggeri, Emanuele Taborri, Nicola Ambrosino, Paolo Scaramuccia, Iole Cattincosso. Nelle elezioni di aprile avevano votato 251 uomini e 751 donne su 1336 aventi diritto. La Cgil è risultato il primo sindacato con 335 voti, seguito dall’Uil con 227, a seguire la Nursing-Up con 188, la Fsi Usae con 85, la Fials con 71 voti e la Cisl con 31.