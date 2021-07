La Romita “School of art” apre le sale museo alla città

Venerdì 2 Luglio 2021, 08:28

TERNI Solo il Covid-19 è stato capace di interrompere i corsi di disegno, pittura e poesia alla “Romita School of Art” di Terni. Fondata nel 1966 da Maria Enza Quargnali nell’ex convento dell’Eremita costruito nel 1548, è sempre stata meta privilegiata di studenti universitari statunitensi alla scoperta dei luoghi che hanno incantato Corot. Fra Sette e Ottocento l’Umbria del Sud è stata protagonista di un importante capitolo della storia dell’arte. Artisti provenienti da Francia, Inghilterra, Germania, Svizzera, Fiandre, arrivavano nel cuore verde d’Italia: uscivano dai loro atelier e iniziavano a dipingere en plein air, a diretto contatto con la natura. Un po’ come amava fare Maria Enza, nata nel 1933 a Roma. La sua famiglia entra in possesso dell’ex convento dei frati cappuccini nel 1860 e ne fa la propria residenza estiva. Enza si forma all’Accademia di Belle Arti di Roma e lì vince la borsa di studio “Fullbrite” che la porta nel New Mexico, dove pochi mesi dopo la raggiunge la sorella Paola. Continua a viaggiare e conosce Ben Benson, architetto statunitense, che diventerà suo marito. Sono gli anni Cinquanta. Enza Quargnali diventa in breve tempo una pittrice affermata: le sue opere vengono esposte nelle più importanti gallerie d’arte del mondo e alla Biennale di Roma del 1955. Anche Paola incontra l’amore della sua vita in uno dei suoi viaggi con Enza e anche lei si traferisce in America. A Terni resta quel convento, passato ormai in eredità alle due sorelle. Enza e Paola decidono di ristrutturarlo e di farne una scuola d’arte che possa formare giovani talenti consentendo loro di approfondire le tecniche del disegno e della pittura sotto la guida di insegnanti provenienti da varie università e di lasciarsi catturare dalla magia dei paesaggi umbri. La “Romita School of Art” ha ospitato più di tremila artisti in mezzo secolo. All’inizio, e per circa un ventennio, i corsi erano strutturati come stage estivi per gli studenti provenienti dalle Università del Kansas, del Colorado, del New Mexico, dal Rockford College nell’Illinois, dall’Elmira College nello stato di New York. In otto settimane aspiranti artisti seguivano lezioni di disegno, pittura e storia dell’arte. La scuola provvedeva a tutto: al vitto, all’ alloggio e alle visite guidate in ogni parte dell’Umbria, a Roma, a Firenze. Nel corso del tempo agli stagisti statunitensi si sono affiancati anche molti australiani. “La pandemia ha bloccato tutto – spiega Maria Clotilde Calisti, cognata di Lars Benson, il figlio di Enza e di Ben – perché di fatto dal primo lockdown, quello di marzo 2020 per intenderci, nessun artista d’oltreoceano ci ha potuto raggiungere”. “La scuola ha sempre valorizzato il patrimonio culturale del territorio – evidenzia Lars Benson - non c’è stato artista che non abbia visitato i siti archeologici di Ocriculum e Carsulae, che non abbia visto e dipinto la Cascata delle Marmore, il lago di Piediluco, il Ponte di Augusto a Narni”. “I corsi riprenderanno a settembre - annuncia Lars - andamento dei contagi permettendo, intanto abbiamo deciso di far conoscere al pubblico ternano la scuola, la sua storia, le sale del convento, attraverso un evento online”. Le porte delle stanze museo del complesso cinquecentesco si apriranno il 5 luglio 2021 con una mostra d’arte itinerante delle opere della pittrice Enza Quargnali, di quelle dei numerosi studenti che hanno soggiornato nella struttura nei vari anni, di pittori locali. Il programma dell’evento, organizzato da Maria Clotilde Calisti, Rossella Crescioli e Laura Cartocci, abbraccerà anche il settore della moda e della danza, sarà “cucito” da riprese di videomakers e di fotografi, e verrà accompagnato dalla musica del dj Donato Papadia, in arte Papadj, resident del Buddhabar di Montecarlo.