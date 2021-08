Rogo di Maratta, anche i poliziotti in aiuto dei vigili del fuoco

Venerdì 13 Agosto 2021, 14:08

Il violento incendio che ieri pomeriggio ha distrutto la stazione di selezione e trasferenza dei rifiuti di Asm Terni Spa, a Maratta, ha visto la stretta collaborazione di tutte le Forze di Polizia che immediatamente si sono portate sul posto per dare il proprio prezioso contributo ai Vigili del Fuoco, nelle operazioni di spegnimento del rogo per ridurre al massimo la combustione dei rifiuti incendiatisi. La Polizia di Stato, i Carabinieri, insieme alla Polizia Locale e alla Protezione Civile hanno temporaneamente chiuso la strada per ragioni di sicurezza e presidiato la zona, scongiurando conseguenze ancora più gravi e assicurando che nessuno rimanesse ferito.