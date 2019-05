© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI E' stata ritrovata a Roma Silvana Palozzi, 73 anni, la signora scomparsa da quattro giorni. Era nella capitale, nel quartiere Esquilino, in buone condizioni di salute. Silvana era uscita di casa (abita nel quartiere Gabelletta) per andare a fare la spesa al supermarket di Borgo Rivo, lasciando un biglietto: "vado a fare la spesa e alle poste". Era stata vista al supermercato ma poi era scomparsa. Dopo qualche ora l'allarme dei figli che non avevano più notizie della mamma. La nipote aveva lanciato anche un tam tam su facebook mentre del caso si era occupato anche chi l'ha visto, mandando in onda l'accorato appello del figlio: «Torna a casa, andiamo al bar a mangiare insieme le paste che ti piacciono». I vigili del fuoco avevano scandagliato per giorni il fiume Nera, per fortuna senza esito. Lunedì sera il comunicato della Prefettura che annunciava il ritrovamento grazie al lavoro congiunto di tutte le forze dell'ordine. Silvana Sta bene e ha già riabbracciato i figli. Ci sarà tempo per capire quale sia la causa che lìha fatta allontanare da casa.