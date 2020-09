© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI «Ritardi negli accessi agli atti in particolar modo per il settore edilizia ed urbanistica». E’ quanto lamenta il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Francesco Filipponi, che ha presentato un’interrogazione al sindaco e alla giunta per «conoscere quali azioni si intendono mettere in campo per addivenire ad una soluzione a garantire in tempi ragionevoli e rispondenti ai regolamenti l’accesso agli atti a cittadini e professionisti in particolar modo per i settori dell’edilizia e dell’urbanistica».L’interrogazione di Filipponi arriva dopo le diverse segnalazione degli ordini professionali, professionisti singoli e cittadini rispetto ai problemi causati dai ritardi accumulati. «Occorrerebbe un potenziamento dell’ufficio dedicato attraverso la messa a disposizione delle unità di personale necessarie. Alcune problematiche sono dovute dalla modalità di lavoro in smart working e al protrarsi dell’emergenza covid, ma le stesse non possono ricadere sui cittadini ed i professionisti. Il settore dell’edilizia e dell’urbanistica possono rappresentare dei settori centrali per lo sviluppo dell’economia cittadina anche alla luce delle recenti disposizioni legislative, a partire dal bonus 110» conclude Filipponi.