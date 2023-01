Terni, tre ragazzi fuggono da un ristorante senza pagare. Il titolare posta la foto: «Stavolta li denunciamo»

TERNI - Non era la prima volta che accadeva, ma i titolari del ristorante Duomila di Borgo Rivo questa volta hanno deciso di denunciare quanto accaduto sulla loro pagina Facebook , inserendo anche la foto dei tre giovani clienti e chiedendo loro di tornare per pagare il conto dopo essere fuggiti lunedì sera con la scusa di fumare fuori da locale. Ecco il post con la minaccia di denunciare i tre, in caso non tornino.

«Ci dispiace fare questo post, ma ci sembrava necessario. Questa sera 30 Gennaio verso le 21:30 un gruppo di 3 ragazzi ha lasciato il locale senza pagare (Tavolo 68) dicendo che andavano a fumare. Siamo stanchi per questo comportamento e non abbiamo mai preso posizione in merito, abbiamo sempre lasciato andare. Ma questa volta ci vogliamo tutelare per questo chiediamo a questi 3 ragazzi di tornare al locale e di pagare. Nel caso non tornino a pagare dovremo prendere provvedimenti legali ed avviare la procedura di denuncia. Ci fidiamo dei nostri clienti ma non sopportiamo questo comportamento scorretto».