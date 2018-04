Ennesimo episodio di violenza in via Garofoli. Un nordafricano è stato aggredito e picchiato selvaggiamente da un gruppo di connazionali. Botte e colpi di cinta sono stati scagliati contro la vittima. Le grida del giovane sono state avvertite da alcuni passanti che hanno dato l'allarme. Sul posto è intervenuta la polizia. Dalle finestre si sono affacciati decine di residenti che hanno chiesto a gran voce agli agenti di mettere fine ai continui episodi di violenza che si verificano in via Garafoli.

Lunedì 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:30



