Una violenta rissa finisce nel sangue a Borgo Bovio. Sono volate numerose coltellate. Il parapiglia è scoppiato vicino a una casa popolare in via Tre Venezie. Una lite tra due famiglie straniere di origine indiana finita in tragedia. Il bilancio della violenta rissa è gravissimo. Due persone sono in condizioni gravi. Diverse donne sono rimaste coinvolte, riportando ferite al volto. Un uomo è finito a terra privo di sensi. Per lui si teme il peggio. A quanto pare è stato usato un coltello da cucina. Un'altra persona è stata trasportata via d'urgenza in codoce rosso. Sul posto polizia e carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 15:27

