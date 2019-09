TERNI Una rissa si è scatenata nella tarda serata, in piazza dell'Olmo, nel cuore della movida ternana, il luogo dove fu tragicamente ucciso il giovane David Raggi.

Due gruppi di ragazzi si sarebbero fronteggiati e avrebbe cominciato a picchiarsi in mezzo alla gente che passeggiava. Le persone coinvolte sarebbero una decina. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine: polizia, carabinieri e e vigili urbani che stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti per capire le ragioni che hanno scatenato la rissa.