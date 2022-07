Terni, rissa fra cani e paura a Borgo Bovio: rottweiler sbrana la zampa di un husky

Momenti di paura e di tensione nel quartiere di Borgo Bovio a Terni intorno alle 23 del 6 luglio. Due cani di grossi taglia, un rottweiler e un husky, che erano a passeggio con i rispettivi proprietari si sono incrociati a distanza ravvicinata nel pianerottolo di una abitazione in via tre Venezie e hanno cominciato ad azzuffarsi. Ci sono stati momenti di paura e di tensione, una persona che stava passando per strada e che ha notato la situazione ha chiamato i carabinieri ma, quando i militari sono intervenuti, l'husky, secondo la ricostruzione fatta, era gravemente ferito tanto che il pianerottolo del condominio era sporco di sangue. Ad avere la peggio è stato l'husky a cui l'altro cane avrebbe dilaniato una zampa. Le indagini sono in corso per stabilire la responsabilità dell'accaduto.