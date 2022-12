Terni, rinviato lo spettacolo con de Majo. Il Natale arriva con Karima

TERNI- L’allerta meteo, le raccomandazioni del sindaco Latini, il rinvio degli spettacoli itineranti. Va così il primo fine settimana in cui il centro storico avrebbe dovuto attrarre flussi facendo bene al commercio di prossimità. Va che la “Gran parata del Natale di Terni” in programma per il sabato da allerta arancione, viene rimandato a domenica 11 dicembre, con partenza alle ore 17 da piazza Europa. Dal grande albero digitale e sonoro che si è acceso il giorno dell’Immacolata insieme alla stella di Miranda.

Un grande spettacolo itinerante di musica e racconti sul Natale con una banda formata da ben trenta Babbi Natale: la banda di Polino diretta dal maestro Luca Panico. Stefano de Majo, nei panni del Cantore del Natale, guiderà il gruppo musicale nelle vie dello shopping: a corso Vecchio sulle scalinate del teatro Verdi, a corso Tacito, in piazza Tacito, in Largo Villa Glori, per terminare in piazza San Francesco. Resta invariato il programma del concerto di Natale offerto alla città dalla Fondazione Carit e dal Banco Desio. Quello con Karima: “Christmas time is here”. Doppio appuntamento: alle 17 e alle 21 di oggi nella chiesa di San Francesco. Karima condurrà il pubblico in un viaggio in musica sulle note di un repertorio natalizio, accompagnata da Piero Frassi al pianoforte, Francesco Ponticelli al basso e contrabbasso e Andrea Beninati alla batteria, tra ritmi jazz, soul, passando per rhythm & blues e gospel. In scaletta brani noti della tradizione internazionale ri-arrangiati con gusto e garbo e che ben si prestano a consolidare il rapporto d’amicizia con il pianista che si esibisce con lei da circa quindici anni.