Come ogni anno anche questo 17 Marzo la Cgil di Terni ricorda la figura di Luigi Trastulli, operaio metallurgico ucciso dalla polizia di Scelba il 17 marzo 1949 durante una manifestazione contro l’adesione dell’Italia alla Nato. Visto il momento particolare che stiamo attraversando, nel totale rispetto del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, la Cgil di Terni informa che quest’anno non sarà previsto il tradizionale presidio nei pressi della lapide di Luigi Trastulli, ma solo la deposizione della corona di fiori. Luigi Trastulli, morto per la pace, protagonista insieme a tanti altri compagni di lavoro delle Acciaierie di Terni delle lotte operaie contro il fascismo, per la difesa della libertà, del lavoro e dei diritti rimane per tutti noi un simbolo ed un esempio di valori che intendiamo perseguire e portare avanti. Viviamo una fase complessa della vita del paese, proprio per questa ragione, sentiamo quanto sia necessario ritrovare il senso di comunità nel rispetto dei valori che tante e tanti prima di noi ci hanno tramandato.

