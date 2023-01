Terni ricorda Marco Collazzoni con una mostra di sue opere su carta

Terni -

A due anni dalla scomparsa di Marco Collazzoni Terni lo ricorda con una mostra.

Nella biblioteca comunale sarà allestita una selezione di opere su carta in cui l'artista fissò i ritratti "in movimento" di alcuni dei musicisti con cui ha condiviso l'intensa esperienza della Terni Jazz Orchestra.

L’esposizione, intitolata “The Beat of the Cool”, è a cura di Franco Profili e verrà inaugurata giovedì 5 gennaio alle ore 17 con un intervento sonoro della Terni Jazz Orchestra.

Marco Collazzoni aveva 50 anni quando ha perso la sua battaglia contro un male terribile contro il quale ha combattuto fino all’ultimo. Accanto alla musica - sassofonista di rilievo, apprezzato jazzista che nella sua carriera ha collaborato con alcuni dei più grandi musicisti europei e mondiali incidendo 21 album - la sua grande passione è stata la pittura.

La mostra “The Beat of the Cool” sarà visitabile fino al 15 gennaio dal lunedì al giovedi dalle ore 16 alle 19.30; dal venerdì alla domenica dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30.