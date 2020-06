Terni, riaprono gli oratori Grest in sicurezza per bambini e ragazzi

TERNI - Anche gli oratori si organizzano per la ripresa delle attività estive. Lo fanno col supporto del servizio diocesano per la pastorale giovanile e il comitato zonale Anspi, al lavoro sul rispetto delle varie disposizioni in merito alla sicurezza Covid.

I giochi e le attività saranno adattati alle esigenze di questo particolare momento, i bambini saranno dotati di mascherine e vengono organizzati corsi di formazione online con relativa certificazione sulla sicurezza Covid nella particolare situazione dei Grest per animatori, educatori e responsabili.

Il servizio diocesano per la pastorale giovanile è in contatto con i comuni coinvolti, in particolare quello di Terni, e la Regione Umbria per favorire la ripartenza delle attività.

"Questo periodo è quello in cui solitamente gli oratori si riempiono di bambini e ragazzi – scrivono nella lettera a firma congiunta destinata ai parroci – un’occasione molto importante anche per l’evangelizzazione e la catechesi dei giovani che altrimenti sarebbero di difficile raggiungimento. Abbiamo riscontrato che gli adolescenti sono la fascia che sta vivendo maggiormente questo periodo con uno stato di depressione. Non possiamo non pensare a loro che da sempre sono stati il cuore dei nostri oratori. Per non parlare poi delle famiglie che quest’anno si trovano in situazioni di grandi difficoltà. Appare chiaro, quindi, che questa situazione ci richiama allo spirito missionario dell’oratorio. Siamo felici di vedere che molti oratori hanno accettato di mettersi in gioco, nonostante la grande confusione di norme stringenti, orientandosi verso la preparazione alla riapertura degli oratori con le attività estive".

