Mercoledì 17 Agosto 2022, 08:47

TERNI Il piazzale delle ex officine Bosco cambia volto grazie a un restyling green. Il ministero della Transizione ecologica ha inserito, infatti, il progetto del Comune di Terni in quelli finanziati nel programma sperimentale per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano. Con 643.285 euro viene finanziato il piano di riqualificazione urbana che interessa sia piazzale Bosco che piazzale Caduti di Montelungo, davanti al cimitero civico, e via Radice.

In piazzale Bosco, in particolare, è prevista la realizzazione di aree verdi e sistemi di barriere alberate per “isolare” l’area dal calore e dalla pioggia.

«Il parcheggio di circa 9.400 metri quadrati di superficie – spiega la vicesindaca e assessora ai lavori pubblici Benedetta Salvati – ha una pavimentazione realizzata in conglomerato bituminoso e priva di vegetazione, capace di ospitare circa 450 autovetture. L’intervento ha l’obiettivo è di evitare l’effetto “isola di calore” e l’allagamento nei periodi di piovosità intensa – spiega ancora l’assessora - vista l'attuale pavimentazione in asfalto non drenante e priva di efficaci sistemi di regimazione delle acque meteoriche».

Il progetto prevede la realizzazione di interventi di edilizia climatica, tetti e pareti verdi, boschi verticali, barriere alberate, sistemi di coibentazione e ventilazione naturale, tetti freddi e ventilati, con la copertura a verde pensile della pista ciclabile. Saranno realizzate anche una lunga pensilina ombreggiata sul perimetro esterno della scuola e un'area verde nella parte centrale del piazzale raggiungibile dalla copertura ombreggiante allestita con aiuole fatte di arbusti e pavimentata con soluzioni drenanti e ad elevato indice di riflettenza solare. «Nella progettazione e nelle fasi di verifica - aggiunge la vicesindaca - abbiamo coinvolto anche il dipartimento di ingegneria dell’Università di Perugia». Il piazzale delle ex officine Bosco quindi cambierà volto ma dovrà convivere ancora con il “buco nero” dell’area ex Camuzzi, accanto, ormai nel degrado da anni. Di proprietà di privati, l’area è stata interessata nel corso del tempo da diverse ordinanze del Comune per il ripristino all’igiene pubblica. Qui era previsto un ambizioso progetto di recupero che aveva fatto sognare un rilancio importante di questa zona ma che non è mai partito.

Tornando invece ai progetti comunali di riqualificazione urbana, nel programma finanziato dal ministero c'è in piazzale Caduti di Montelungo dove saranno piantati aceri, bagolari e frassini. «Qui – aggiunge l’assessora Salvati - è previsto il ripristino della permeabilità delle superfici destinate a stalli di sosta delle auto e percorsi ciclopedonali, attraverso l’impiego di pavimentazioni drenanti». L’obiettivo è lo stesso: mitigare gli eventi climatici estremi quali le ondate di calore nel periodo estivo che possono essere sofferte dai frequentatori dell’area cimiteriale e in particolare le persone più vulnerabili.