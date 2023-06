Giovedì 15 Giugno 2023, 23:46

TERNI - Botole forzate, rotte e poi asportate da alcune tombe lasciate aperte, sacchi con dentro i resti di bare e tracce di sangue.

Segni evidenti di messe nere “celebrate” nel cuore della notte nella parte storica del cimitero di Terni su cui da giorni sono in corso le indagini della polizia locale.

Un episodio analogo nelle stesse ore è andato in scena anche nella parte storica del cimitero di Collescipoli.

«Il giorno in cui gli addetti alla pulizia del cimitero di Terni si sono accorti di questi ritrovamenti anomali, come i sacchi contenenti resti di bare, sono state avvertite le forze dell’ordine e l’area è stata sequestrata» conferma Mascia Aniello, assessore con delega ai servizi cimiteriali.

S’indaga senza sosta mentre a poca distanza Angelo Papa scatta le immagini del profondo degrado nell’area che viene chiamata deposito. Un luogo in cui le salme di chi muore nell’indigenza o nell’oblio dovrebbero restare in appoggio solo per un periodo breve. Al massimo per tre anni. I nomi delle salme scritti col pennarello, i pavimenti rotti, i rifiuti e in terra un tappeto di guano dei piccioni.

Situazioni di profondo degrado su cui il sindaco, Stefano Bandecchi, vuole incidere senza perdere tempo.

Ieri mattina, con Mascia Aniello e i tecnici del settore, Bandecchi ha voluto valutare di persona la situazione.

«Ho trovato un degrado impressionante - dice il sindaco - ho parlato con dirigenti e assessore e ho dato le indicazioni giuste. Il rispetto per chi è defunto è il minimo e quindi abbiamo programmato qualcosa di importante e nuovo per il cimitero, che passa da una spesa annuale di circa 400 scarse mila euro al milione che metterò a disposizione per il 2023. La cattiva gestione del cimitero è il primo grave errore di chi vuol fare politica - aggiunge Bandecchi - perché l’uomo si è evoluto quando ha cominciato a considerare i propri morti».

A chi è presente non sfugge un particolare. A mezzogiorno nel cimitero ci sono i tecnici che stanno montando le telecamere della videosorveglianza. Saranno puntate sul piazzale dove vengono rotte le casse vecchie e recuperati i resti delle salme. Una decisione con cui l’amministrazione comunale mette sotto stretta vigilanza quel magazzino dove si manipolano le casse.

«Durante la visita - dice Mascia Aniello - sono emersi punti critici e di degrado considerati inaccettabili per un luogo così speciale. Il sindaco ha espresso forte preoccupazione per la condizione di varie strutture, considerando necessario intervenire con urgenza per riqualificare l’intero cimitero. In questo senso ha fornito indicazioni precise e ha stabilito che i futuri lavori dovranno essere completati nel minor tempo possibile».

Coinvolti, per le loro competenze, Terni Reti e il responsabile degli uffici comunali. «L'obiettivo primario della riqualificazione - hanno ribadito il sindaco e l’assessore - è trasformare il cimitero in un luogo più accessibile, sicuro e gentile per le famiglie e per i singoli che desiderino stare accanto ai loro cari. Saranno adottate misure per il ripristino e la manutenzione delle infrastrutture esistenti, oltre a nuove soluzioni architettoniche e paesaggistiche per creare un ambiente più accogliente».