Terni, il regalo sospeso di Confcommarcio anche per l'Epifania

TERNI – La seconda edizione del “Regalo sospeso, un Natale per tutti” promossa da Confcommercio Terni e Clown Vip Terni, in collaborazione con la San Vincenzo de Paoli e il patrocinio dal Comune di Terni continua anche per l’Epifania. I cittadini possono ancora donare un regalo sospeso: le attività commerciali coinvolte sono riconoscibili per la presenza di un adesivo con il logo dell’iniziativa sulla vetrina di ingresso. Tutti i doni raccolti saranno consegnati ai bambini proprio durante la festa della Befana che torna a svolgersi, dopo gli anni orribili della pandemia, come da tradizione, il 6 gennaio alle ore 16 presso il Centro sociale di Gabelletta.

«I nostri concittadini – afferma Stefano Lupi , presidente di Confcommercio Terni – anche quest’anno stanno dimostrando una forte solidarietà verso coloro che si trovano in difficoltà: li ringraziamo per la sensibilità finora dimostrata e contemporaneamente ricordiamo che si può ancora partecipare, regalando qualche sorriso in più anche in vista dell’Epifania». «La nostra città - continua Lupi - conferma ancora una volta la sua diffusa capacità di essere inclusiva ed un sentito ringraziamento va anche ai negozi di vicinato che hanno promosso e sostenuto l’iniziativa. Questo dimostra come, anche in chiave contemporanea, il piccolo commercio può continuare ad essere un veicolo di connessioni e di socialità nella città del futuro : una funzione fondamentale per la tenuta della nostra comunità».