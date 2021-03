Terni, rapina a mano armata in farmacia

Un bandito armato di pistola ha rapinato la farmacia Aita vicino alla stazione ferroviaria di Terni. Sul posto è intervenuta la squadra volante. L'uomo ha fatto stendere il personale e i clienti a terra e ha chiesto l'incasso. Il viso era parzialmente coperto da un cappello

Le ricerche della polizia si sono intensificate nella zona di via Bramante. In corso la caccia al rapinatore che ha provocato il terrore in farmacia.

++++In aggiornamento+++++

Ultimo aggiornamento: 12:55

