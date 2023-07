Terni, raid vandalici in serie al Sabotino di viale Trieste, la casa del settore giovanile della Ternana calcio

TERNI - Danni a porte e finestre degli spogliatoi, la rete del campo di calcio tagliata, il quadro elettrico rotto e preso a calci. E un riccio ammazzato sul prato a colpi di mattone.

Sono gli esiti dei ripetuti raid vandalici notturni andati in scena al Sabotino di viale Trieste, la “casa” del settore giovanile della Ternana calcio.

Sugli episodi avvenuti all’interno del centro sportivo che è stato inaugurato un paio d’anni fa stanno indagando a ritmo serrato i carabinieri di Terni.

Indagini che sono rese più complicate per la mancanza di un impianto di videosorveglianza.

La certezza è che il Sabotino di viale Trieste, già in passato oggetto di atti di vandalismo, stavolta è stato preso di mira per quattro notti consecutive.

Ad accorgersi del primo raid è stato il custode. Al mattino ha trovato la sgradita sorpresa e ha capito subito cosa era accaduto nelle ore precedenti.

I vandali sono entrati nel campo di calcio che si trova nella zona accanto alla cupola e a pochi passi dal liceo artistico “Metelli”. Si sono messi a tagliare la rete di recinzione per poi raggiungere gli edifici dove ci sono gli spogliatoi e i magazzini. Per entrare hanno fatto parecchi danni, rompendo sia la finestra che la maniglia della porta.

Una volta dentro hanno messo completamente a soqquadro i locali. Hanno preso i palloni e si sono pure messi a giocare. Non ancora soddisfatti di quello che avevano combinato hanno iniziato a prendere a calci il quadro elettrico della struttura sportiva, aprendolo e danneggiandolo.

Prima di andar via e sparire nel nulla hanno infierito su un riccio che era sul prato e che è stato finito a colpi di mattone.

Dopo il primo raid vandalico la Ternana calcio ha presentato denuncia ai carabinieri, che ora stanno indagando per tentare di risalire ai responsabili delle incursioni notturne.

Che, nonostante il rafforzamento dei controlli nella zona, si sono poi ripetute per altre tre notti.

Uno sfregio per il nuovo impianto di calcio del Sabotino e i campetti polivalenti di viale Trieste, di proprietà della Provincia di Terni ma dati in gestione per venticinque anni alla Ternana calcio.

«La Provincia in passato aveva attivato le telecamere che poi non funzionavano e non sono state più ripristinate - dice Paolo Tagliavento, amministratore unico della Ternana calcio. Le incursioni notturne nella struttura sono continue e anche se danni così rilevanti come questi nel recente passato non ci sono stati, ogni settimana riscontriamo i segni evidenti che testimoniano il tentativo di ignoti di entrare al Sabotino. Purtroppo qui è terra di nessuno. Se la Provincia riuscisse a riattivare l’impianto di videosorveglianza - aggiunge Tagliavento - saremmo in grado di tenere sotto controllo l’area. In questi giorni, dopo la nostra denuncia, le forze di polizia hanno intensificato i controlli ma è evidente che non è possibile un presidio 24 ore su 24».