Terni, raid di scippi in centro: le vittime sono tutte donne, indagano i carabinieri

TERNI - Scippatori in azione in centro e indagini serrate dei carabinieri per far luce su quattro episodi andati in scena giovedì in rapida sequenza.

Tra le vittime un’anziana ternana, che ha visto sparire più di 2mila euro dal suo conto corrente, e una quarantenne.

La giornata nera inizia alle undici di mattina, quando alla stazione ferroviaria una donna viene scippata della borsa con dentro denaro contante, bancomat e documenti. A portarla via, dai primi accertamenti della polizia, sarebbe stata una donna.

A distanza di mezzora il secondo scippo, che non è escluso possa essere collegato al primo.

Un’anziana signora, dopo essere entrata in un negozio nella zona della stazione, sta passeggiando con un’amica in corso Tacito. Ha appena fatto acquisiti in un negozio e solo all’uscita si rende conto che dalla sua borsa è misteriosamente sparito il portafogli con dentro denaro contante, bancomat e carta di credito.

La donna si affretta a bloccare carta e bancomat e a presentare denuncia ai carabinieri ma intanto chi ha rubato il suo portafogli è già riuscito a mettere a segno un bel colpo.

Alle 13 e 30, nel giro di dieci minuti, con carta e bancomat dell’anziana, vengono fatti alcuni tentativi e poi più prelievi, tutti in sportelli bancari del centro, per un totale che supera i 2mila euro.

Non va meglio nel tardo pomeriggio. Sono le otto di sera quando una signora ternana che percorre via Nazario Sauro viene avvicinata da un giovane a volto scoperto che, con un’azione fulminea, le strappa via la borsa con dentro contanti, cellulare e documenti.

La scena viene notata da un barista, che si mette a inseguire lo scippatore per diverse centinaia di metri ma poi lo perde di vista.

Le gesta dell’autore del colpo sono state riprese dalle telecamere che sorvegliano la banca di via Sauro.

Sul posto arrivano i carabinieri di Terni, che avviano le indagini. Poco prima un altro tentato scippo nella zona di piazza Dalmazia e l’autore potrebbe essere lo stesso.

Da ore s’indaga senza sosta sulla serie di episodi andati in scena a distanza ravvicinata.

Tre giorni prima un’altra borsa sparita nel nulla. Vittima una giovane ternana che, dopo aver parcheggiato l’auto a due passi da piazza Tacito alle tre del pomeriggio, ha depositato del denaro in banca. Quando è risalita in auto ha appoggiato la borsa sul sedile passeggero, qualcuno spuntato dal nulla ha aperto la portiera e l’ha portata via con dentro una ventina di euro, cellulare, documenti e carta di credito.