5 Maggio 2021

di Corso Viola di Campalto

TERNI Una festa di compleanno no in tempi di covid e di restrizioni si stava per trasformare in una tragedia per una ragazzina di appena 14 anni, salvata in extremis dai medici del Santa Maria, dopo essere stata soccorsa dagli operatori del 118 mentre si trovava in stato di semi incoscienza in una vasca riempita con l’acqua fredda, con un principio di ipotermia e una ferita alla testa. Immersa poco prima dalle amiche nel tentativo di farla riprendere dall’abuso di alcool.

E’ stata trasportata al Pronto Soccorso ancora in stato confusionale dove i medici, dopo aver verificato l’alto tasso alcolemico presente nel sangue, hanno deciso di effettuare tutti gli accertamenti clinici per verificare se fosse stata abusata sessualmente. Ma gli accertamenti hanno dato tutti esito negativo e la stessa ragazza, appena si è ripresa, ha raccontato quanto accaduto, lasciando cadere le prime ipotesi più inquietanti. Racconto, poi messo a confronto con quello degli ragazzi presenti alla festa che hanno convinto per ora gli inquirenti.

L’episodio è accaduto nel pomeriggio del 29 aprile scorso in un appartamento nei pressi del centro della città dove un quindicenne, approfittando dell’assenza pomeridiana dei genitori (entrambi al lavoro), aveva deciso di festeggiare il suo compleanno invitando un gruppetto di amici, tutti coetanei, alcuni della stessa classe di un primo anno di un istituto superiore ternano. Insieme ad hamburger e patatine è comparsa anche qualche bottiglia di liquore che è girata tra i ragazzi, ad abusarne proprio la quattordicenne che in poco tempo è finita in uno stato di torpore per il troppo alcol ingerito. Invece di chiamare subito i soccorsi le tre amiche presenti avrebbero deciso di portarla in bagno dove hanno spogliato la ragazzina per immergerla nella vasca. Una manovra durante la quale la quattordicenne avrebbe sbattuto la testa sul bordo della vasca, rimanendo così in uno stato di semi incoscienza. Vista la situazione, il giovane padrone di casa ha deciso di chiamare i suoi genitori, ma soprattutto il 118 per chiedere aiuto.

La ragazza è stata così portata d’urgenza al Pronto Soccorso in evidente stato di alterazione dovuta all’alcool ma anche con un principio di ipotermia e la ferita alla testa. E’ stata fatta così un’informativa alle forze dell’ordine, dopo aver effettuato tutti gli accertamenti e le cure per farla riprendere. La quattordicenne è stata ascoltata con attenzione per verificare quanto realmente accaduto nell’abitazione del giovane durante la festa. Ma e indagini non si fermano per verificare se ci siano delle responsabilità da parte dei giovani protagonisti della vicenda mentre la giovane, dopo essere stata ricoverata nel reparto di Clinica medica, è stata dimessa.