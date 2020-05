© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI “Ci vuole cuore”. E’ lo slogan con cui l’associazione Bruna Vecchietti di Terni lancia la nuova raccolta di alimenti per le persone e le famiglie in difficoltà economica. Un nuovo appuntamento di solidarietà che, in queste settimane d’emergenza Covid-19, assume un significato ancora più importante:«Abbiamo bisogno degli aiuti di tutti - dice Anna Maria Vecchietti - chiunque può partecipare con un piccolo contributo non economico ma di generi alimentari a lunga conservazione oppure di articoli per la pulizia personale e della casa». La raccolta si svolgerà lunedì 4 maggio, dalle 9 alle 12, nella sede della odv, in via Mascio, di fronte alla stazione ferroviaria di Terni. E’ lì che i volontari guidati da Anna Maria Vecchietti raccoglieranno generi alimentari non deperibili destinati alle tante famiglie in difficoltà di cui l’associazione si prende cura: latte, riso e pasta, tonno, omogeneizzati, farina, olio, pelati.