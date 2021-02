In questura nuove camere di sicurezza

TERNI In linea di principio, la custodia di polizia è di durata relativamente breve, tuttavia, in linea con la normativa europea, devono essere soddisfatti alcuni requisiti concreti fondamentali, come la grandezza delle celle, che deve essere ragionevole rispetto al numero di persone che solitamente le occupano, l’illuminazione, preferibilmente luce naturale, che deve essere adeguata (per esempio sufficiente per poter leggere, escluse le ore di sonno). Inoltre, le celle devono essere attrezzate con mezzi di appoggio (come sedie fisse o panche) e dotate di materasso e coperte puliti. La Polizia ha ultimato proprio in questi giorni i lavori di adeguamento delle camere di sicurezza presenti nella propria struttura, che ora rispondono appieno agli standard previsti dal CPT. Si tratta di un ulteriore valore aggiunto nel rapporto tra la Questura la Procura dato che la disponibilità di camere di sicurezza a norma e rispettose dei diritti delle persone arricchisce ulteriormente la già straordinaria operatività della Procura ternana.

