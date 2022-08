Terni il quartiere liberty di Città Giardino rinasce grazie anche ad un murales

TERNI - Manca ancora qualche dettaglio e l'Antica macelleria Pucci tornerà nella sede originaria, ristrutturata per quella che viene considerata una vera e propria opera di rigenerazione urbana a Città Giardino. Una palazzina sulla quale da qualche giorno campeggia un murales realizzato dall'artista Marco Goran Romano.

Slow life. Può essere lo slogan coniato per la nuova identità di Città Giardino un quartiere che apparentemente viene considerato la periferia di Terni ma che in realtà è ad un passo del centro. Anzi, con la ciclabile realizzata negli ultimi mesi, può essere considerato di diritto cuore pulsante della città, una città che attraverso la famiglia Pucci sta partorendo un’operazione commerciale ma anche di rigenerazione urbana. Un po’ quello che aveva individuato la sociologa Cecilia Cristofori che pubblicò un volume su Città giardino, definendolo il quartiere creativo della città dell'acciaio. La sintesi di quello che sta realizzando l'Antica macelleria Pucci può essere condensata in questa frase dove traspare la volontà di proiettare il quartiere ternano sorto ai primi del Novecento del secolo scorso verso un futuro che necessariamente non sia legato alla città dell'Acciaio.

Così chi passa quotidianamente lungo via Piave si è accorto che i lavori di quella che sarà il nuovo centro operativo della macelleria Pucci è quasi completato. «La traversata nel deserto sta per essere completata», scherza il titolare Andrea Pucci, figlio di Ugo che fondò appunto l'attività. Una operazione commerciale ma anche di rigenerazione urbana dove non è passato inosservato il murales realizzato da Marco Goran Romano. L’artista aveva elaborato qualche bozzetto che è stato poi messo a votazione sui social. Così nei primi giorni di agosto, su una parete della palazzina che conterrà oltre alla macelleria e il laboratorio, pure un ristorante e un bar, Romano ha prodotto su una parete priva di finestre per uno spazio di circa 25 metriquadri il murales in stile floreale realizzato con un approccio stencil, ispirandosi alle copertine della rivista d’arte Ver Sacrum. Un intreccio complesso di linee che si trasformano in elementi naturali come fiori e foglie.

In questi giorni, nonostante il clima vacanziero e le ferie, Pucci non ha mai chiuso. A Ferragosto ha pubblicato una foto con decine di persone in fila per acquistare salumi e carne per la consueta braciolata. Molti di questi, ne hanno approfittato per immortalare il murales producendo anche un selfie. Immagini che sono state condivise dalla macelleria Pucci sempre sensibile ai social e che grazie ai social è riuscita a mantenere le vendite durante il Covid, attraverso le consegne on line. Addirittura il taglio di un prosciutto nostrano riesce ad intercettare migliaia di like, più di una partita della Ternana. «Molte di queste persone però –rivela Andrea Pucci- erano turisti. Chi desidera divertirsi può fermarsi al nostro punto vendita una mezz’oretta per ascoltare i dialetti più disparati. La meta più gettonata è la Cascata delle Marmore. Chi ci ha imparato a conoscere attraverso i social viene da noi per un panino o per acquistare i nostri prodotti, magari facendoseli spedire anche a casa».