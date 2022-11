"Terni, quali politiche per il benvivere": se ne parla al Casagrande in un seminario della Cisl

"Terni, quali politiche per il benvivere": se ne discuterà giovedì 1° dicembre a partire alle 9,30 nel corso di una iniziativa organizzata dalla Cisl presso l'istituto Casagrande. A introdurre i lavori sarà il segretario regionale Cisl Umbria Riccardo Marcelli, seguiranno i contributi del dirigente scolastico Casagrande-Cesi Marina Marini, del responsabile dei servizi statistici del Comune di Terni, Simona Coccetta, del coordinatore pastorale giovanile e familiare della diocesi di Terni-Narni-Amelia don Luca Andreani. Interverranno anche l'architetto Alessio Patalocco, professore dell’Università degli studi di Perugia, la professoressa del dipartimento scienze politiche dell’Università di Perugia Mariella Ursini, il vice presidente Azione Cattolica Giovani Riccardo Befani. Le conclusioni saranno affidate al segretario generale Cisl Umbria Angelo Manzotti.



“Dobbiamo lavorare tutti insieme, anche attraverso il confronto e quindi anche con giornate come questa – sottolinea il segretario regionale Cisl Umbria Riccardo Marcelli – per elaborare un nuovo paradigma di sviluppo che deve essere funzionale a migliorare la qualità della vita di giovani, lavoratori, anziani e famiglie tenendo conto del fondamentale elemento della sicurezza. Questo partendo dall’analisi del comprensorio per arrivare a ragionare su nuovi modelli di welfare”.