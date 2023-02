Terni e provincia, al via la Giornata di Raccolta del Farmaco. Una settimana per donare medicinali a chi ha bisogno

In partenza la Giornata di Raccolta del Farmaco. Dal 7 al 12 febbraio sarà possibile recarsi in una delle 5.500 farmacie aderenti in tutta Italia e acquistare medicinali da banco da donare a chi ha bisogno.

I farmaci raccolti saranno consegnati a 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura di almeno 400.000 persone in condizione di povertà sanitaria offrendo gratuitamente cure e medicine. Il fabbisogno segnalato a Banco Farmaceutico da tali realtà supera il milione di confezioni di medicinali.

Serviranno, soprattutto, analgesici e antipiretici, antiinfiammatori per uso orale, preparati per la tosse, farmaci per dolori articolari e muscolari, antimicrobici intestinali e antisettici.

La Giornata Raccolta del Farmaco si svolge sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di Aifa e in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Egualia – Industrie Farmaci Accessibili e BFResearch. Intesa Sanpaolo è Partner Istituzionale dell’iniziativa. realizzata grazie all’importante contributo incondizionato di IBSA Farmaceutici, Teva Italia, EG Stada Group e DHL Supply Chain Italia e al sostegno di DOC Generici, Piam Farmaceutici, Zentiva e Chiapparoli Logistica.

La Raccolta è supportata da Rai per la Sostenibilità – Esg, Mediafriends, La7, Sky per il sociale, e Pubblicità Progresso.

L'elenco delle farmacie aderenti è disponibile sul sito www.bancofarmaceutico.org