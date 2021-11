Ordinanza anti-prostituzione, flashmob organizzato dalle donne della Cgil La Lega: «Ridicolo teatrino che svilisce un problema serio»

TERNI Un flashmob che ha scatenato polemiche anche all'interno di associazioni e sindacati che hanno organizzato sabato pomeriggio la manifestazione per il decreto Zan e contro l'ordinanza anti-prostituzione del Comune di Terni. Si trata del flashmob organizzato dal coordinamento donne della Cgil di Terni che si è presentato in via Lungonera, una delle strade dove è alta la presenza di prostitute e anche anche transessuali nelle ore notturne, con il volto mascherato ed in abbigliamento che secondo il testo dell’ordinanza del sindaco di Terni contro la prostituzione sarebbe indicato come inappropriato e salutando, per fare il verso al “saluto allusivo dell’ordinanza”.Tra le reazioni quella dei consiglieri comunali della Lega Terni: ”Siamo basiti per il ridicolo teatrino messo in scena da alcune donne della Cgil, valorizzato e promosso anche sulla pagina facebook della Cgil Terni. Dal primo sindacato a livello nazionale ci saremmo aspettati qualcosa di ben diverso”. “Come si può ridurre e svilire la piaga della prostituzione ad una simile buffonata"?