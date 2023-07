Terni. Il Pronto soccorso soffre arrivano i medici a gettone

Si è tentato di tutto per poter reperire professionisti per il pronto soccorso dell’ospedale di Terni senza mai trovarli, tutto questo malgrado si siano espletati avvisi di concorso cui, si sperava, potessero partecipare medici disponibili a lavorare a Terni. Niente da fare: i concorsi sono andati deserti, come d’altronde in tutti gli altri pronto soccorsi italiani. Ecco, allora che il direttore generale del “Santa Maria” Andrea Casciari per far fronte alla carenza di medici specializzati nell’ emergenza- urgenza ha lanciato l’idea di poter far lavorare oltre l’orario previsto e al di fuori degli straordinari consueti i medici già in servizio che aderiranno alla proposta tramite “il reperimento di dirigenti medici disponibili ad effettuare turni in regime di produttività aggiuntiva” si legge nella delibera pubblicata sull’albo pretorio . L’idea sarà quella giusta? Per saperlo bisognerà aspettare fino al 31 dicembre giorno in cui scadrà la presentazione delle domande. Con questa “mossa” si spera di risolvere, almeno in parte, le gravi carenze di organico della struttura complessa del pronto soccorso che ogni giorno si trova a dover far fronte con troppi accessi impropri , anche se l’idea di smaltire i malati in codice bianco o verde tramite i medici di medicina generale dell'Usl 2 sta dando i suoi frutti facendo registrare un calo sensibile delle ore di attesa di chi si reca in ospedale. La carenza di medici del pronto soccorso è piuttosto seria ed non di facile soluzione . Il problema si pone soprattutto nel turno di notte quando i professionisti in servizio sono sempre pochi perché alcuni sono esentanti dal lavoro notturno. Per la produttività aggiuntiva (si chiama così) sul piatto ci sono 100 euro lordi per i dirigenti medici che volessero lavorare in pronto soccorso e accettazione oltre l'orario di lavoro, a patto, però, di non farlo nei giorni di assenza dal servizio e di non sacrificare i giorni di riposo.

Rimane, comunque, essenziale per lavorare il nulla osta del responsabile della struttura di provenienza per evitare che «non subiscano carenze tali da compromettere l'erogazione dei servizi svolti in regime istituzionale». «L'azienda da tempo ha avviato azioni finalizzate ad implementare le unità di personale disponibili- si legge nella delibera del direttore- ed agevolare le attività mediche nella struttura aziendale di emergenza-urgenza». Nel corso dell’anno l’amministrazione ha avviato procedure selettive di manifestazione di interesse per il reclutamento di personale medico da destinare alla struttura complessa di pronto soccorso senza tuttavia rilevare adeguata partecipazione da parte dei candidati e,conseguentemente, un soddisfacimento parziale e non sufficiente del fabbisogno rappresentato. Nel frattempo sta per partire il progetto che vede la riorganizzazione del pronto soccorso con nuove sale di attesa e l’ampliamento degli ambulatori medici che dovrebbe portare ad un servizio con molto più spazio e comfort ma con lo stesso personale in servizio. Da qui l’idea della ricerca di nuovo personale medico in grado di poter dare una “mano” all’organico attuale.