Terni. Il progetto Dama, l'eccellenza del "Santa Maria" all'evento nazionale alla Camera dei deputati

La sigla “Dama” (Disabled Advanced Medical Assitance) è un progetto nazionale che prende in carico le persone con disabilità complessa cognitivo- relazionale e motoria ed è integrato con il Cad (Centro accoglienza disabilità) riservato a tutti coloro che hanno bisogno di cure e assistenza ospedaliera, sia in regime di ricovero che in ambulatoriale, attraverso l’attivazione di una equipe multidisciplinare e di un percorso di accesso prioritario. L’ospedale di Terni in questo campo è all’avanguardia e rappresenta un esempio di eccellenza in Italia. Alla Camera del Deputati il dottor Stefano Cappanera (nella foto) responsabile per il Santa Maria del progetto “Dama” ha presentato l’avanzata esperienza di Terni con “Progetto di presa in carico della persona nel contesto di cura ospedaliera”.Oltre a Cappanera al progetto nazionale hanno contribuito il dottor Domenico Frondizi, Massimo Rizzo, Virginia Minicucci, Rita Commissari, la coordinatrice Sarita Ottavi e le infermiere Lorella Angeli e Donatella Perugini. L’equipe multidisciplinare dedicata alle persone con disabilità intellettiva e neuromotoria può essere attivata dalla care manager o dal medico o pediatra di famiglia in base ai bisogni espressi. L’equipe si riunisce settimanalmente per analizzare le richieste e predisporre eventuali incontri con pazienti, familiari e altri caregiver, al fine di garantire nel migliore dei modi monitoraggio e consulenze neurologiche, prevenzione o cura delle infezioni, anestesia o sedazione in caso di esami fastidiosi, lunghi o invasivi, ricoveri brevi e altri interventi assistenziali adattati alle esigenze di pazienti con bisogni speciali. «I percorsi previsti – spiega Cappanera - riguardano l’accesso programmato, che rappresenta la quasi totalità degli interventi, ed è la via preferenziale in quanto permette di acquisire informazioni preventive e molto importanti riguardo l’anamnesi speciale del paziente e quindi permette agli operatori di impostare l’approccio più adeguato.

L’altra modalità di accesso è l’emergenza/urgenza, che prevede un percorso dedicato sia al Pronto Soccorso che nell’eventualità di un ricovero ordinario». Nel 2018 il Santa Maria ha istituito una convenzione con l’Istituto Serafico di Assisi per un protocollo di studio per soggetti con disabilità intellettiva grave. Da febbraio 2020 il gruppo Cad/Dama di Terni è parte attiva all’interno del consiglio direttivo della neonata ASMeD (Associazione per lo studio dell’assistenza medica alla persona con disabilità) di cui fanno parte tutti i referenti della rete nazionale Dama. Nel 2021 è stata istituita una convenzione con l’associazione Angsa (Associazione nazionale genitori persone con autismo) Umbria –Onlus. Dall’ inizio dell’attività fino a novembre 2022 sono stati seguiti oltre 400 pazienti.