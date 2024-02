Terni, comincia da capo il processo Daku: una delle più importanti indagini antidroga su Terni rischia la prescrizione dopo 12 anni

TERNI - L’operazione Daku, una delle indagini antidroga più rilevanti che contò una trentina di arresti, risale al 7 novembre 2012.

Ha permesso di smantellare una banda italo-albanese trovata con 750 chili di marijuana e 5 di cocaina e fu la conferma che quella di Terni non era solo una piazza di passaggio.

Quattordici anni dopo, il processo per i tre presunti capi di Daku deve ripartire da zero.

Era già stato annullato dalla corte d’appello di Perugia, che aveva rimesso gli atti a Terni ma che ora dovrà cominciare di nuovo di fronte al tribunale di Bari.

L’ha deciso il giudice, Barbara Di Giovannantonio, accogliendo l’eccezione di competenza territoriale ma sul processo incombe la prescrizione.

«Ritengo corretta la decisione del Gip - dice l’avvocato Francesco Mattiangeli, che difende i due albanesi 38enni ritenuti a capo della banda di spacciatori. Conto di dimostrare la loro estraneità ai fatti nel corso del processo».

Processo da rifare anche per l’altro albanese di 51anni posto al vertice della presunta banda, che è latitante da sempre.

L’operazione Daku della squadra mobile ternana partì dall’arresto di un piccolo imprenditore ternano, all’epoca quarantenne, che fu trovato in possesso di poco più di 40 grammi di cocaina. Gli inquirenti risalirono poi a un ex operaio delle acciaierie, inserito nella Terni bene e tra il pubblico dei locali alla moda, che si riforniva da un gruppo di albanesi che avevano messo in piedi un giro di droga tra le panchine di viale Turati, come emerse dai filmati girati di nascosto dalla polizia.

Per l’accusa i presunti capi della banda facevano arrivare cocaina e marijuana in quantità industriali direttamente dall’Albania e, una volta a Terni, la vendevano a studenti universitari, imprenditori, ristoratori, affermati professionisti.

Gli altissimi guadagni, per l’accusa, consentivano ai componenti dell’organizzazione italo-albanese di frequentare quotidianamente ristoranti, night club, locali notturni e sale giochi. Dodici anni fa finirono in manette 15 persone e furono sequestrati 27 mila euro.

In primo grado i tre presunti boss albanesi, due 38enni e uno 51enne, furono condannati a 15, 12 e 7 anni di carcere.

Mano pesante all’epoca del tribunale di Terni anche per gli altri spacciatori, per una condanna totale che superava i cento anni di carcere.

Tre anni fa i giudici d’appello hanno stabilito che i tre “capi” non potevano essere giudicati col rito immediato in quanto all’epoca erano latitanti.

Un cavillo procedurale che spinse la corte d’appello ad annullare le tre sentenze di condanna e a restituire gli atti alla procura di Terni per il nuovo procedimento penale.

Ora la decisione del giudice, che rimette gli atti a Bari, dove la droga arrivava dall’Albania con i gommoni o nascosta nei tir.