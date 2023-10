Sabato 14 Ottobre 2023, 08:04

TERNI - L’accusa era così pesante che le fiamme gialle ternane le avevano revocato il reddito di cittadinanza.

La donna, 59 anni, originaria della Campania ma residente a Terni da anni, è finita a processo per aver nascosto al fisco più di 90mila euro che avrebbe incassato in un anno, il 2018, grazie alle scommesse online.

Circostanza incompatibile con il sussidio del reddito di cittadinanza che la donna percepiva.

In aula però è emersa un’altra verità e la certezza che non c’era alcun dolo nel comportamento della signora, con la passione per le scommesse online. Al punto che il giudice del tribunale di Terni, Ersilia Agnello, l’ha assolta dalle accuse. Il pm aveva chiesto per lei la condanna a due anni di carcere.

«La mia assistita ha ammesso di aver prelevato dal conto legato alle scommesse cifre che vanno dai 100 ai 150 euro e solo per tre volte - dice l’avvocato Marco Francescangeli. Aspetteremo le motivazioni della sentenza d’assoluzione ma al momento la certezza è che non ci sono stati né il dolo e neppure la consapevolezza della signora di aver movimentato la cifra di 90mila euro».

La vicenda inizia quando la guardia di finanza di Terni comunica alla 59enne che le è stato revocato il reddito di cittadinanza in quanto non ne ha diritto. Viene convocata per la nomina del difensore e scopre di essere oggetto di accertamenti su possibili patrimoni nascosti al fisco.

E’ qui che la donna viene informata che le indagini sono legate alla sua vincita di 90mila euro in un anno grazie alle scommesse online.

Lei resta a dir poco sorpresa, cerca di spiegare che solo per tre volte ha ritirato dal conto legato ai giochi cifre irrisorie e che i soldi che giocava in realtà erano sempre quelli. Ogni tanto vinceva ma quel denaro, invece di essere riscosso, veniva subito utilizzato per nuove puntate a caccia del colpo grosso, che però non era mai arrivato.

La donna, come ha sostenuto il suo legale in aula, ha così scoperto di avere un reddito virtuale, in quanto quei soldi rappresentavano solo il volume di gioco ma non erano mai transitati né sul suo conto corrente e neppure sulla carta prepagata legata alle scommesse.

La vicenda è diventata un processo, con ipotesi d’accusa basate su una legge del lontano 1986 secondo cui i redditi da gioco sono considerati a tutti gli effetti dei redditi. Sui quali vanno pagate le tasse e grazie ai quali aumenta il valore dell’Isee. Una legge fatta in anni in cui delle scommesse online non c’era neppure l’ombra.

L’avvocato, Marco Francescangeli, in attesa di leggere le motivazioni della sentenza ritiene che la donna, una volta accertato che non si è consumato il reato, dovrebbe riavere indietro il sussidio che è stato sospeso: «A parere mio - dice - il reddito di cittadinanza sospeso, una volta conclusi i tre gradi di giudizio, dovrebbe riprenderlo».