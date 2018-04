TERNI Verrà effettuato, domani, 13 aprile, dal Servizio idrico un intervento di manutenzione straordinaria a San Carlo (Terni). I lavori interesseranno la sostituzione di un tratto di tubazione per ammodernamento della rete idrica della zona. Il cantiere sarà aperto dalle 8 e 30 alle 13 e comporterà possibili abbassamenti di pressione o localizzate e temporanee carenze d’acqua in località San Carlo e aree limitrofe.



Come sempre il Sii ha provveduto all’adeguata informazione preventiva ai cittadini e alle attività economiche che ricadono nella zona interessata dai lavori sottolineando che, in considerazione del tipo di intervento, si potrebbero verificare, alla rimessa in esercizio del sistema, anche temporanei intorbidamenti dell’acqua che rientrano, come spiega il direttore generale Paolo Rueca, nella normalità di questo tipo di operazioni. Potenziati i servizi di contact center per assistenza telefonica ed operativa.

