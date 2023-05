Terni, alla Pro Loco di Marmore corsi per imparare ad usare il defibrillatore

Sabato 6 maggio è stato donato alla Pro Loco di Marmore un defibrillatore, che sarà installato ed accessibile, 24 ore su 24, per l’intera comunità. A consegnarlo è stata l’associazione World.

In seguito a questa donazione la Pro Loco di Marmore sta organizzando, in collaborazione con Anpas, associazione nazionale pubbliche assisteneze Umbria,e A.Ge, Associazione Genitori Terni, un corso preparatorio all’uso del defibrillatore.

«Il corso, sarà gratuito ed aperto a tutti coloro che vorranno partecipare, si svolgerà alla sede della Pro Loco Marmore presso i locali dell'’ex scuola elementare. Obiettivo dell’iniziativa è quello di far sì che sempre più persone della comunità locale, o che frequentano il paese di Marmore, sappiano come intervenire in caso di emergenza. Tutti noi infatti sappiamo che in caso di arresto cardiaco, la prontezza di intervento e la rapida defibrillazione sono indispensabili», spiegano alla Pro Loco di Marmore.

Pro Loco Marmore, Anpas Umbria e Age stanno lavorando anche per avviare altre iniziative, sempre gratuite e destinati a ragazzi e famiglie; tra questi corsi sul primo soccorso psicologico, sulla genitorialità e contro la dispersione scolastica.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile contattare Manola al numero 3332279812.