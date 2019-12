Scatta il piano antismog a Terni. Domenica primo dicembre è stata la prima giornata durante le quale sono state messe in atto le limitazioni al traffico. E' stata anche la giornata che ha coinciso con lo shopping natalizio e per i vigili urbani è stata una giornata di controlli e di verifiche. Lunedì 2 dicembre sarà reso noto il bilancio delle multe fatte agli automobilisti che non hanno rispettato le regole del piano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA