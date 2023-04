Terni, pretende il caffè in cella e aggredisce il poliziotto: alta tensione nel carcere di Sabbione

TERNI - La tensione resta alta nel carcere di Sabbione, dove un detenuto ha aggredito un agente della penitenziaria, che si era rifiutato di portargli il caffè, sbattendolo contro le sbarre della cella.

A denunciare l'ennesimo episodio violento è il Sappe: "Si tratta di un detenuto che due giorni prima aveva minacciato di morte un poliziotto - tuona Fabrizio Bonino. Il collega, miracolosamente e a fatica, è riuscito a liberarsi dalla presa gettandosi all' indietro. Il tutto condito da continue e persistenti minacce di morte. Si è reso necessario, comunque, da parte del responsabile del reparto, sostituire il poliziotto non gradito al detenuto che evidentemente pensa di potersi scegliere il proprio sorvegliante. Se non fosse tragico ed inverosimile - dice - questo episodio sarebbe perfino comico. Ma il poliziotto aggredito ha davvero poco da ridere visto che è dovuto ricorrere alle cure dell’infermeria e poi a quelle del pronto soccorso dell’ospedale. Ci aspettiamo una punizione esemplare e l’immediato allontanamento del detenuto in cerca di camerieri”.

Donato Capece sottolinea la necessità di "provvedimenti concreti ed urgenti per fronteggiare la grave situazione che sta contraddistinguendo negativamente la casa circondariale di Terni. Tutti i giorni i poliziotti penitenziari devono fare i conti con le criticità e le problematiche che rendono sempre più difficoltoso lavorare nella prima linea delle sezioni delle detentive delle carceri, per adulti e minori. Servono nuovi strumenti di operatività come il taser, kit anti-aggressioni, guanti antitaglio, telecamere portatili, per altro promessi da mesi dai vertici ministeriali ma di cui in periferia non c’è traccia alcuna”.