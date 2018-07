di Nicoletta Gigli

TERNI L’incontro tra i due minorenni e lo spacciatore va in scena in pieno giorno a due passi dal centro. E non sfugge agli uomini della guardia di finanza, impegnati in uno dei quotidiani servizi antidroga predisposti per contrastare un fenomeno che impone la guardia alta. Saranno loro a mettere le manette ai polsi di un nigeriano di 36 anni, a Terni come richiedente asilo, che avrebbe messo in piedi una discreta attività di spaccio e che tra i clienti conta diversi minorenni. Il blitz delle fiamme gialle alle cinque del pomeriggio, in via Lungonera Savoia, vicino al ponte pedonale sul fiume Nera. Uno dei luoghi preferiti per lo scambio tra lo stupefacente e il denaro contante. I due minorenni, uno dei quali ternano, arrivano con lo scooter. Uno scende, tira fuori il telefonino e fa una chiamata che dura solo pochi secondi. Passa qualche minuto e i ragazzini vengono raggiunti da un giovane di colore che arriva in bicicletta. Lo scambio è velocissimo ma la scena viene seguita dai finanzieri, che vedono lo straniero consegnare un involucro e ritirare il denaro pattuito. I tre vengono fermati e perquisiti. Gli investigatori accerteranno che quell’involucro destinato ai due minorenni contiene più di 56 grammi di marijuana. Il nigeriano in tasca ha gli 80 euro appena incassati. Tutti e tre vengono portati negli uffici di via Bramante. I due ragazzini, sentiti dagli investigatori, confermeranno di aver conosciuto il nigeriano qualche mese fa in centro. Uno dei due ammetterà di aver già acquistato di recente la droga da lui. Per entrambi scatta la denuncia alla procura del tribunale dei minorenni. Anche perché la quantità di marijuana che hanno appena comprato è tale da non poter essere legata al solo uso personale. Il 36enne nigeriano viene arrestato per spaccio di stupefacenti, con l’aggravante di aver ceduto la droga a due minori. E’ a Terni con un permesso come richiedente asilo ed è ospite di una delle associazioni che si occupano dell’ accoglienza dei rifugiati. Nonostante sia in Italia da poco tempo nel suo curriculum c’è già una denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. Per lui, difeso dall’avvocato, Francesco Mattiangeli, il pugno duro del giudice, Federico Bona Galvagno, che, nel convalidare l’arresto, dispone la custodia cautelare nel carcere di Sabbione. Durante l’udienza il giudice ha sottolineerà come il nigeriano si dedichi abitualmente a un’attività di spaccio consolidata e ben organizzata anche a favore di minori. Un’attività da cui ricava i mezzi per vivere.

Sabato 7 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:24



